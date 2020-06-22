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Происшествия

Доставщик пиццы нарушил ПДД и попал в аварию в центре Пензы

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В Пензе автомобиль доставки попал в аварию на пересечении улиц Чехова и Суворова. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 21 июня.

Очевидцы опубликовали фотографии с места ДТП в городском сообществе автомобилистов во «ВКонтакте». На снимках запечатлена красная малолитражка с символикой пиццерии и белая легковушка иностранного производства. Оба транспортных средства серьезно повреждены.

Известно, что в результате аварии пострадал как минимум один человек. По указанному адресу выезжала бригада скорой, врачи оказывали помощь на месте. Однако данных о том, кто именно получил травмы, пока не поступало.

После того как в соцсетях появилась информация о ДТП, один из жителей Пензы разместил ролик, который снял его автомобильный регистратор. На нем видно, как водитель службы доставки нарушил ПДД в другом микрорайоне Пензы.

«Парень явно к успеху летел. За час до этого ДТП бодро пролетел на перекрестке Лермонтова - Кирова», - пояснил автор запись.

На видео запечатлено, как красная малолитражка с символикой пиццерии повернула налево с Лермонтова на Кирова с крайней правой полосы, подрезав маршрутку.

Проверку по факту случившегося проведут сотрудники ГИБДД.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — видео Василия Астахова, авторы фото неизвестны, vk.com/sova_penza
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Гость||

Маршрутчики, автобусники, яндексисты с юберистами, теперь еще пиццеристы...Самые ярые нарушители ПДД. Их уже пора пи..ть ногами в живот

Имя: Гость
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