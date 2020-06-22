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Происшествия

К поискам шестилетнего ребенка в Пензе подключились следователи

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Следственный отдел по Октябрьскому району СУ СК России по Пензенской области подключился к поискам шестилетнего Тимура Горбатова.

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что утром 22 июня мальчик гулял со знакомым его семьи в парке «Комсомольский» в Пензе. По имеющейся информации, ребенок играл с мячом и убежал в сторону улицы Шмидта, до настоящего времени его местонахождение не установлено. Организовано проведение доследственной проверки», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Рост мальчика 117 см, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза карие. На нем была синяя майка, темно-синие шорты и сандалии такого же цвета.

«В настоящее время следователями и криминалистами организован поиск малолетнего с привлечением волонтеров и представителей общественности, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление местонахождения мальчика и обстоятельств его исчезновения», - добавила Татьяна Махницкая.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении ребенка, просят позвонить по телефонам: 8(8412)36-17-02 или 02.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото УМВД России по Пензенской области
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Гость||

Господи, помоги! Пусть живой будет и всё обойдется.

Гость||

Гость писал(a):

Господи, помоги! Пусть живой будет и всё обойдется.

Гость||

Кошмар! Там такие дебри вокруг, после того, как дома снесли и никто не чешется! Хоть бы забором оградили, а то землю отхапали под строительство и не делают ничего, только обещают! Ждут, когда там кто-нибудь шею свернёт?

Гость||

что-то тут непонятно-сначала писали, что с мамой гулял, теперь уже с другом семьи...странно все это

Гость||

да, и писали что он уже не первый раз убегает

Имя: Гость
Комментарий:

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