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Происшествия

В Заводском районе Пензы пропал шестилетний Тимур Горбатов

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В Пензе ищут шестилетнего Тимура Горбатова, который пропал около 11:00 понедельника, 22 июня, во время прогулки в Комсомольском парке.

Известно, что мальчик убежал в сторону улицы Шмидта.

Через некоторое время мать обратилась к правоохранителям за помощью в его поисках.

На вид ребенку 6 лет, рост 115 см, волосы темно-русые короткие. На нем была голубая футболка и темно-синие шорты. При себе имел белый футбольный мяч.

«Сотрудниками полиции организованы оперативно-поисковые мероприятия. На розыск ребенка ориентированы все наряды наружных служб. Если у вас есть информация о возможном местонахождении мальчика, сообщите ее по телефону 02 или 102 (с мобильного телефона)», - обратилась к населению пресс-служба регионального УМВД России.

По данным портала PenzaInform.ru, ребенок ранее уже сбегал. 4 июня мать ненадолго оставила его на площадке в подъезде дома на улице Ленина, а когда вернулась, сына на месте не оказалось.

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Источник — фото УМВД России по Пензенской области
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Гость||

Найдется.

Гость||

А мать куда смотрела вообще, когда он убежал? И кто вообще детей на улице оставляет и уходит?

Гость||

Пацан на рывке живёт.

Гость||

я сказал: "Горбатов!"

Гость||

Гость писал(a):

А мать куда смотрела вообще, когда он убежал?
Скорее всего неуправляемый мальчишка, по внешнему виду можно определить.

Гость||

Это как это от матери убежал?догнала бы, не бабка, в тлф может пядилась

Гость||

Ребенок один гулял?Если с родителями то почему они не в курсе где ребенок?Очень надеюсь,что малыш жив и здоров!

Гость||

Мамаша где была?

Гость||

Гость писал(a):

А мать куда смотрела вообще, когда он убежал? И кто вообще детей на улице оставляет и уходит?
Ну что за люди.... Ей что нужно было на поводок его посадить? Всякое может быть. 6-летние дети уже вполне сообразительны и могут и сами поиграть, ничего в этом страшного нет. Тем более из статьи выходит что мальчик уже убегал, значит с ним не все в порядке.

Гость||

Прошлый раз далеко убежал. Потерялся на Ленина, нашёлся у автовокзала. Хоть бы нашли быстрее.

Имя: Гость
Комментарий:

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