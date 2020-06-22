В Заводском районе Пензы пропал шестилетний Тимур Горбатов

22.06.2020 | 12:35

В Пензе ищут шестилетнего Тимура Горбатова, который пропал около 11:00 понедельника, 22 июня, во время прогулки в Комсомольском парке.

Известно, что мальчик убежал в сторону улицы Шмидта.

Через некоторое время мать обратилась к правоохранителям за помощью в его поисках.

На вид ребенку 6 лет, рост 115 см, волосы темно-русые короткие. На нем была голубая футболка и темно-синие шорты. При себе имел белый футбольный мяч.

«Сотрудниками полиции организованы оперативно-поисковые мероприятия. На розыск ребенка ориентированы все наряды наружных служб. Если у вас есть информация о возможном местонахождении мальчика, сообщите ее по телефону 02 или 102 (с мобильного телефона)», - обратилась к населению пресс-служба регионального УМВД России.

По данным портала PenzaInform.ru, ребенок ранее уже сбегал. 4 июня мать ненадолго оставила его на площадке в подъезде дома на улице Ленина, а когда вернулась, сына на месте не оказалось.