В соцсетях рассказали о выловленном на Шуисте утопленнике

19.06.2020 | 19:40

В соцсетях рассказали об обнаружении в Суре тела утопленника. Очевидец сообщил о случившемся в группе «Пенза live» во «ВКонтакте».

«На пляже Шуист выловили труп», - пояснил интернет-пользователь, пожелавший остаться анонимом.

К публикации он прикрепил фотографию, на которой запечатлен берег реки. У воды стоят сотрудники полиции, в нескольких метрах от нее лежит фигура, накрытая пленкой, и стоит автомобиль спасателей. Позднее были выложены и другие снимки. На одном из них видно тело мужчины.

Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.

Это не первый трагический случай в Пензе с начала купального сезона. Так, в начале июня у острова Пески в Суре утонул 44-летний мужчина. Чтобы предостеречь горожан от купания в неположенных местах, сотрудники мэрии установили на пляжах таблички с информацией об утонувших.