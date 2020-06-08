У острова Пески в Суре утонул 44-летний мужчина

08.06.2020 | 18:10

Начало летнего купального сезона стало концом жизни 44-летнего пензенца. Утро на Суре, остров Пески, понтонный мост. Трое здоровых мужчин отдыхали на берегу реки. Через некоторое время компания заметила потерю.

«У нас закуски не было. Я говорю: «Давайте компотик какой-нибудь возьму». Мы с Женькой пошли и все. Потом приходим - одежда лежит, велосипед стоит. И я начал звонить», - рассказал мужчина.

Спасатели-водолазы выбились из сил в поисках утопленника, тело лежало на дне. С момента заявления о пропаже человека до его обнаружения прошел примерно час. Июньская вода убила мужчину.

Несчастный случай в центре города стал первой трагедией наступившего купального сезона.

«Убедительно просим всех граждан: ни в коем случае в алкогольном опьянении не лезьте в воду, следите за своими детьми, соблюдайте все требования безопасности на водных объектах, берегите свою жизнь. Лето только началось», - предупредила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.