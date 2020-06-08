Сетевое издание|18+|Понедельник|8 июн 2020|19:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

У острова Пески в Суре утонул 44-летний мужчина

Печать

Начало летнего купального сезона стало концом жизни 44-летнего пензенца. Утро на Суре, остров Пески, понтонный мост. Трое здоровых мужчин отдыхали на берегу реки. Через некоторое время компания заметила потерю.

«У нас закуски не было. Я говорю: «Давайте компотик какой-нибудь возьму». Мы с Женькой пошли и все. Потом приходим - одежда лежит, велосипед стоит. И я начал звонить», - рассказал мужчина.

Спасатели-водолазы выбились из сил в поисках утопленника, тело лежало на дне. С момента заявления о пропаже человека до его обнаружения прошел примерно час. Июньская вода убила мужчину.

Несчастный случай в центре города стал первой трагедией наступившего купального сезона.

«Убедительно просим всех граждан: ни в коем случае в алкогольном опьянении не лезьте в воду, следите за своими детьми, соблюдайте все требования безопасности на водных объектах, берегите свою жизнь. Лето только началось», - предупредила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Июньская вода убила мужчину.
А может отсутствие закусона притопило мужчину?

Гость||

Раков с него сняли?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Июньская вода убила мужчину.
Мужчину убил алкоголь, вода безвредна по-сути...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте