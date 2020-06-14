На железнодорожных путях в Пензе погиб 14-летний мальчик

14.06.2020 | 12:50

В Пензе погиб 14-летний подросток, решивший впечатлить приятелей. Трагедия произошла на железнодорожных путях вечером в субботу, 13 июня.

В 20:30 мальчик залез на крышу грузового вагона поезда, который стоял на станции «Заречный парк». Он получил электротравму и скончался на месте.

В настоящее время сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте СК России выясняют все обстоятельства инцидента.

«В железную дорогу и органы профилактики готовится представление с целью усиления мер безопасности», - добавил порталу PenzaInform.ru помощник руководителя управления Дмитрий Захаров.