При реконструкции Бакунинского моста пострадал монтажник

19.06.2020 | 19:26

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту инцидента, произошедшего при реконструкции Бакунинского моста. Во время работ пострадал мужчина 1975 года рождения.

«По данным следствия, 19 мая монтажник одного из обществ с ограниченной ответственностью, выполняя работы по шлифовке подпорной стены реконструируемого моста через реку Суру с использованием пневматической угловой шлифовальной машины, получил проникающее ранение глаза, квалифицирующееся как тяжкий вред здоровью», - пояснила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

По мнению следователей, причиной инцидента стало нарушение правил охраны труда.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют, кто из работников организации является ответственным за соблюдение требований безопасности.

«Расследование уголовного дела продолжается», - резюмировала Татьяна Махницкая.