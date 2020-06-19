При реконструкции Бакунинского моста пострадал монтажник

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту инцидента, произошедшего при реконструкции Бакунинского моста. Во время работ пострадал мужчина 1975 года рождения.
«По данным следствия, 19 мая монтажник одного из обществ с ограниченной ответственностью, выполняя работы по шлифовке подпорной стены реконструируемого моста через реку Суру с использованием пневматической угловой шлифовальной машины, получил проникающее ранение глаза, квалифицирующееся как тяжкий вред здоровью», - пояснила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.
По мнению следователей, причиной инцидента стало нарушение правил охраны труда.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют, кто из работников организации является ответственным за соблюдение требований безопасности.
«Расследование уголовного дела продолжается», - резюмировала Татьяна Махницкая.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.