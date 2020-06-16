В Пензе легковушка перевернулась на крышу после ДТП с «Яндекс.Такси»

Вечером во вторник, 16 июня, на пересечении улиц Чкалова и Куйбышева в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие.
Об аварии сообщили очевидцы, разместившие в соцсетях фото с места событий.
На кадрах видно два легковых автомобиля: один после столкновения, судя по всему, снес знак «Пешеходный переход» и оказался на тротуаре вверх колесами, второй, с символикой «Яндекс.Такси», остался на дороге с разбитой передней частью.
На место аварии прибыли сотрудники ДПС, МЧС и медики. Данных о пострадавших пока нет.
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