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Происшествия

В Пензе легковушка перевернулась на крышу после ДТП с «Яндекс.Такси»

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Вечером во вторник, 16 июня, на пересечении улиц Чкалова и Куйбышева в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие.

Об аварии сообщили очевидцы, разместившие в соцсетях фото с места событий.

На кадрах видно два легковых автомобиля: один после столкновения, судя по всему, снес знак «Пешеходный переход» и оказался на тротуаре вверх колесами, второй, с символикой «Яндекс.Такси», остался на дороге с разбитой передней частью.

На место аварии прибыли сотрудники ДПС, МЧС и медики. Данных о пострадавших пока нет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — Автор видео - scanndiland
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Гость||

Ща, там да я ехал, он выскочил, я на главной мне ничего не будет, он не прав со второстепенной выехал, куда ты пёр, я думал проскочу, я ваще пешеход по пешеходному переходу ехал, он должен уступить, таран запрещён. Баян из багажника достань, Гибдд приедет разберётся, давай без Гибдд через братву решим меня все знают я не кину, меня батя убьёт за разбитую тачку

Гость||

я это яндекс-такси уже 40минут жду.

Имя: Гость
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