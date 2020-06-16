Полиция Пензы разыскивает пропавшего таксиста Дениса Зуева

16.06.2020 | 12:54

Управление МВД России по городу Пензе разыскивает без вести пропавшего Дениса Владимировича Зуева.

Мужчина 1980 года рождения проживал в селе Наумкино Шемышейского района. Он работал в Пензе таксистом и приезжал в областной центр на автомобиле.

30 мая он оставил свою машину в районе автозаправочной станции на улице Дружбы и ушел в неизвестном направлении. На связь с родственниками не выходит.

Денису Зуеву на вид 40 лет, он имеет рост 175 см, худощавое телосложение, черные короткие волосы. Был одет в желтую рубашку с коротким рукавом, синие джинсы, на ногах - черные сланцы.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении пропавшего, сообщите ее по телефонам: 8(8412) 598-052, 598-002 или 02 (с мобильного телефона - 102)», - обращается к жителям региона пресс-служба УМВД России по Пензенской области.