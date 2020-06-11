Сетевое издание|18+|Четверг|11 июн 2020|12:01
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Происшествия

В Пензе пропала 68-летняя Надежда Токарева (Ключникова)

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В Пензе разыскивают 68-летнюю местную жительницу Надежду Ивановну Токареву (Ключникову). Утром в четверг, 11 июня, женщина ушла из дома в неизвестном направлении, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Волонтеры, к которым обратились родственники исчезнувшей, уточнили, что она дезориентирована.

Рост пенсионерки 160 сантиметров, телосложение среднее, волосы темные с проседью, глаза серо-голубые. На ней был халат с цветочным рисунком, сиреневые носки с белой полоской, белые босоножки.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились волонтеры к жителям Пензы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость||

Димка с Островской не её родственник?

Гость||

Тема века!! Вышла тетка утром из дома, к обеду уже статью накатали. Шо за випперсона?)))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

тром в четверг, 11 июня, женщина ушла из дома
Сейчас еще даже обед не наступил. С чего решили что пропала?

Имя: Гость
Комментарий:

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