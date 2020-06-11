В Пензе пропала 68-летняя Надежда Токарева (Ключникова)

11.06.2020 | 11:04

В Пензе разыскивают 68-летнюю местную жительницу Надежду Ивановну Токареву (Ключникову). Утром в четверг, 11 июня, женщина ушла из дома в неизвестном направлении, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Волонтеры, к которым обратились родственники исчезнувшей, уточнили, что она дезориентирована.

Рост пенсионерки 160 сантиметров, телосложение среднее, волосы темные с проседью, глаза серо-голубые. На ней был халат с цветочным рисунком, сиреневые носки с белой полоской, белые босоножки.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились волонтеры к жителям Пензы.