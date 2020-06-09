В пруду под Пензой нашли тело пропавшего инвалида

09.06.2020 | 08:52

В Мокшанском районе Пензенской области завершились поиски 54-летнего местного жителя, инвалида детства, пропавшего 6 июня. Мужчину нашли мертвым.

«8 июня в 11:30 в полицию поступило сообщение, что тело пропавшего обнаружено на водной глади пруда недалеко от села Широкоис», - пояснили в пресс-службе регионального управления МВД.

Известно, что видимых признаков насильственной смерти на теле нет. Тем не менее по факту случившегося будет проведена проверка.

Поисками мужчины занимались сотрудники полиции и участники регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

«Выражаем соболезнования родным и близким», - написали волонтеры в официальном сообществе «Лизы Алерт» в соцсети «ВКонтакте».