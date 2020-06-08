В Мокшанском районе разыскивают 54-летнего Александра Ларина

08.06.2020 | 10:52

В Мокшанском районе пропал 54-летний житель села Широкоис Александр Иванович Ларин. Мужчина ушел из дома около 9:00 субботы, 6 июня, и до сих пор о нем нет никаких сведений.

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, заявление об исчезновении сельчанина поступило полицейским днем 7-го числа.

На вид пропавшему 55-60 лет, его рост 175-177 сантиметров. У Александра Ларина плотное телосложение, короткие темно-русые волосы, серые глаза. В день исчезновения на мужчине был темно-синий спортивный костюм и галоши.

«Дезориентирован. Инвалид детства», - добавили волонтеры пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номеру 8(800)-700-54-52 или 112.