Сетевое издание|18+|Пятница|5 июн 2020|09:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

Пропавшую под Пензой женщину нашли мертвой в строящемся доме

Печать

В Пензенской области завершились поиски местной жительницы, которая 3 июня ушла из дома в селе Рамзай Мокшанского района и не вернулась.

В ночь с 4 на 5 июня ее нашли мертвой. Об этом сообщили представители местного отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

«Найдена, погибла. Выражаем соболезнования родным и близким», - написали волонтеры в своей официальной группе во «ВКонтакте».

В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что сообщение об обнаружении тела поступило в дежурную часть в 23:22. Труп нашли в строящемся доме на территории Рамзая.

«Выясняются все обстоятельства случившегося», - пояснили в УМВД.

Проверку по факту смерти проводят сотрудники регионального управления СКР.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Соболезную родным!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте