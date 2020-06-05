Пропавшую под Пензой женщину нашли мертвой в строящемся доме

05.06.2020 | 08:46

В Пензенской области завершились поиски местной жительницы, которая 3 июня ушла из дома в селе Рамзай Мокшанского района и не вернулась.

В ночь с 4 на 5 июня ее нашли мертвой. Об этом сообщили представители местного отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

«Найдена, погибла. Выражаем соболезнования родным и близким», - написали волонтеры в своей официальной группе во «ВКонтакте».

В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что сообщение об обнаружении тела поступило в дежурную часть в 23:22. Труп нашли в строящемся доме на территории Рамзая.

«Выясняются все обстоятельства случившегося», - пояснили в УМВД.

Проверку по факту смерти проводят сотрудники регионального управления СКР.