Под Пензой разыскивают без вести пропавшую женщину

04.06.2020 | 20:41

В Пензенской области объявлена в розыск 63-летняя женщина. Татьяна Евгеньевна Галина (Пахомова) ушла из дома в селе Рамзай Мокшанского района в среду, 3 июня, и не вернулась.

Ориентировку на пропавшую опубликовали в официальной группе пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» во «Вконтакте» вечером 4 июня.

По словам волонтеров, рост женщины 165 см, телосложение нормальное, волосы темные короткие, глаза серые. Она одета в фиолетовую ветровку, ярко-голубые штаны и черные короткие резиновые сапоги.

«Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии: 8 800 700 54 52 или 112. Нужна помощь добровольцев», - обратились к пензенцам участники поискового отряда.

4 июня в Пензе велись поиски шестилетнего мальчика, которого мать оставила на площадке в подъезде дома на улице Ленина. В результате его нашли на автовокзале.