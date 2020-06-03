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Происшествия

Задержанный в Кузнецке пьяный водитель никогда не имел прав

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Во вторник, 2 июня, в Кузнецке задержали очередного нетрезвого водителя.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, патрулировавший улицы на спецавтомобиле, около 20:00 заметил подозрительную «Ладу-Приору». Машина ехала по улице Ленина, виляя из стороны в сторону. У нее отсутствовал передний бампер и государственный номер.

«Росгвардейцы организовали преследование отечественного авто и потребовали его незамедлительной остановки. В салоне автомобиля находились четыре человека, от них исходил резкий запах алкоголя. Речь водителя была невнятной и путаной. Предъявить водительские права он не смог. Как позже выяснилось, мужчина никогда их не получал», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Выяснилось, что 28-летний нарушитель уже подвергался административной ответственности за пьяную езду. Росгвардейцы задержали его и передали сотруднику ГИБДД. Результаты освидетельствования подтвердили факт алкогольного опьянения.

Случаи, когда в Кузнецке задерживают пьяных водителей, нередки. 17 мая это произошло с 29-летним местным жителем: его автомобиль петлял по дороге и то и дело выезжал на встречную полосу. Шофер не смог предъявить права: он был лишен их за нетрезвое вождение.

Аналогичный случай произошел 20 апреля. Машина хаотично двигалась по дороге и несколько раз съезжала на обочину. 37-летний мужчина, сидевший за рулем, был пьян. Ранее и его лишили водительского удостоверения за то же нарушение.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Задержанный в Кузнецке пьяный водитель никогда не имел прав

как это "иметь права" ?

А обяанности он имел ?

не права а ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

11 угоринформ безграмотный отстой

Имя: Гость
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