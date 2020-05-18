Пьяный кузнечанин решил проехать по полосе встречного движения

18.05.2020 | 11:46

В Кузнецке 29-летнего местного жителя задержали за пьяную езду. Инцидент произошел в воскресенье, 17 мая.

Около 18:00 патрулировавшие городские улицы росгвардейцы заметили автомобиль, петлявший из стороны в сторону, выезжавший на полосу встречного движения, и остановили его.

За рулем они увидели молодого мужчину с явными признаками опьянения. Речь водителя была невнятной, от него исходил запах спиртного. Когда кузнечанина попросили предъявить документы, выяснилось, что у нетрезвого автолюбителя их нет, поскольку ранее его лишили водительских прав за пьяную езду.

«Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам ГИБДД ОМВД России по Кузнецку. Результаты освидетельствования подтвердили состояние опьянения у задержанного», - сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального управления Росгвардии.