Сетевое издание|18+|Понедельник|18 мая 2020|17:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+7oC
+8oC
Завтра | Дождь |

Происшествия

В Пензенском районе нашли заблудившегося в ночном лесу мужчину

Печать

В лесном массиве Пензенского района, рядом с садоводческим некоммерческим товариществом «Засурское», мужчина не смог самостоятельно найти дорогу и вернуться домой.

16 мая в 23:55 диспетчер центра обработки экстренных вызовов системы 112 сообщил в поисково-спасательную службу ГУ «ППСЦ» о заблудившемся человеке.

Специалисты поспешили на помощь, и после поисков операция успешно завершилась.

«Мужчина был найден и передан сотрудникам полиции», - пояснили в ППСЦ.

В Пензенской области люди теряются часто. Например, совсем недавно, 12 мая, стало известно о найденном пенсионере. Его обнаружили бредущим по обочине на выезде из города. Мужчина не понимал, где он находится, как оказался в беде и что происходит.

Был и более суровый случай, счастливое разрешение которого можно назвать чудом: в новогоднюю ночь на 2019-й в лесу Сердобского района пропали сразу два человека: 31-летний мужчина и 21-летняя девушка. Им грозило переохлаждение, так как температура воздуха тогда опустилась до -20 градусов.

В результате поиска пропавших обнаружили на заброшенной ферме.

«Мужчина и девушка пояснили: когда они поняли, что заблудились в лесу, то вернулись по своим следам в бывшую деревню и забрались на ферму», - пояснили тогда в УМВД.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — pozhar.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость||

а где же были детишки из лизы?

сидели на самоизоляции?

Гость||

Чё курили?

Гость||

За нарушения режима повышенной готовности оштрафовали?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте