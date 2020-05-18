В Пензенском районе нашли заблудившегося в ночном лесу мужчину

В лесном массиве Пензенского района, рядом с садоводческим некоммерческим товариществом «Засурское», мужчина не смог самостоятельно найти дорогу и вернуться домой.
16 мая в 23:55 диспетчер центра обработки экстренных вызовов системы 112 сообщил в поисково-спасательную службу ГУ «ППСЦ» о заблудившемся человеке.
Специалисты поспешили на помощь, и после поисков операция успешно завершилась.
«Мужчина был найден и передан сотрудникам полиции», - пояснили в ППСЦ.
В Пензенской области люди теряются часто. Например, совсем недавно, 12 мая, стало известно о найденном пенсионере. Его обнаружили бредущим по обочине на выезде из города. Мужчина не понимал, где он находится, как оказался в беде и что происходит.
Был и более суровый случай, счастливое разрешение которого можно назвать чудом: в новогоднюю ночь на 2019-й в лесу Сердобского района пропали сразу два человека: 31-летний мужчина и 21-летняя девушка. Им грозило переохлаждение, так как температура воздуха тогда опустилась до -20 градусов.
В результате поиска пропавших обнаружили на заброшенной ферме.
«Мужчина и девушка пояснили: когда они поняли, что заблудились в лесу, то вернулись по своим следам в бывшую деревню и забрались на ферму», - пояснили тогда в УМВД.
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