В Пензенском районе нашли заблудившегося в ночном лесу мужчину

18.05.2020 | 16:24

В лесном массиве Пензенского района, рядом с садоводческим некоммерческим товариществом «Засурское», мужчина не смог самостоятельно найти дорогу и вернуться домой.

16 мая в 23:55 диспетчер центра обработки экстренных вызовов системы 112 сообщил в поисково-спасательную службу ГУ «ППСЦ» о заблудившемся человеке.

Специалисты поспешили на помощь, и после поисков операция успешно завершилась.

«Мужчина был найден и передан сотрудникам полиции», - пояснили в ППСЦ.

В Пензенской области люди теряются часто. Например, совсем недавно, 12 мая, стало известно о найденном пенсионере. Его обнаружили бредущим по обочине на выезде из города. Мужчина не понимал, где он находится, как оказался в беде и что происходит.

Был и более суровый случай, счастливое разрешение которого можно назвать чудом: в новогоднюю ночь на 2019-й в лесу Сердобского района пропали сразу два человека: 31-летний мужчина и 21-летняя девушка. Им грозило переохлаждение, так как температура воздуха тогда опустилась до -20 градусов.

В результате поиска пропавших обнаружили на заброшенной ферме.

«Мужчина и девушка пояснили: когда они поняли, что заблудились в лесу, то вернулись по своим следам в бывшую деревню и забрались на ферму», - пояснили тогда в УМВД.