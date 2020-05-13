Пропавшего в Пензе мужчину нашли на выезде из города

13.05.2020 | 08:13

Во вторник, 12 мая, Пензе завершились поиски 63-летнего мужчины, пропавшего накануне. Горожанина нашли живым. Представители регионального отделения отряда «Лиза Алерт» рассказали о том, как проходили поиски, на своей официальной странице во «ВКонтакте».

«Заявку от родственников Владимира Алексеевича Бычкова мы получили очень оперативно. Буквально через час после пропажи они уже забили тревогу - это очень правильные действия в такой ситуации. Помните: чем раньше вы обратитесь за помощью, тем легче нам будет найти пропавшего!» - обратились к пензенцам волонтеры.

В течение ночи добровольцы искали мужчину в природе недалеко от места проживания и по старому адресу, расклеивали ориентировки и ждали свидетельств. От родственников пропавшего поступила информация, что мужчина мог уйти с метлой - она пропала из дома. На следующий день поиск продолжили.

«Наш региональный представитель ехал по своим делам и на выезде из города совершенно случайно обратил внимание на идущего по обочине человека с метлой. Он вспомнил детали заявки и сразу позвонил инфоргу, чтобы уточнить приметы. Это оказался наш пропавший», - пояснили участники «Лизы Алерт».

Оказалось, мужчина не понимал, что потерялся, где он находится и что происходит.

«Большая удача, что мимо ехал человек, который знал о поиске и помнил приметы пропавшего. Обращайте внимание на людей вокруг! Внимательно читайте наши ориентировки. Возможно, когда-то, просто направляясь по своим делам, вы спасете человеку жизнь одним звонком», - подчеркнули добровольцы в своем обращении.