Общество

Пропавшего в Пензе мужчину нашли на выезде из города

Печать

Во вторник, 12 мая, Пензе завершились поиски 63-летнего мужчины, пропавшего накануне. Горожанина нашли живым. Представители регионального отделения отряда «Лиза Алерт» рассказали о том, как проходили поиски, на своей официальной странице во «ВКонтакте».

«Заявку от родственников Владимира Алексеевича Бычкова мы получили очень оперативно. Буквально через час после пропажи они уже забили тревогу - это очень правильные действия в такой ситуации. Помните: чем раньше вы обратитесь за помощью, тем легче нам будет найти пропавшего!» - обратились к пензенцам волонтеры.

В течение ночи добровольцы искали мужчину в природе недалеко от места проживания и по старому адресу, расклеивали ориентировки и ждали свидетельств. От родственников пропавшего поступила информация, что мужчина мог уйти с метлой - она пропала из дома. На следующий день поиск продолжили.

«Наш региональный представитель ехал по своим делам и на выезде из города совершенно случайно обратил внимание на идущего по обочине человека с метлой. Он вспомнил детали заявки и сразу позвонил инфоргу, чтобы уточнить приметы. Это оказался наш пропавший», - пояснили участники «Лизы Алерт».

Оказалось, мужчина не понимал, что потерялся, где он находится и что происходит.

«Большая удача, что мимо ехал человек, который знал о поиске и помнил приметы пропавшего. Обращайте внимание на людей вокруг! Внимательно читайте наши ориентировки. Возможно, когда-то, просто направляясь по своим делам, вы спасете человеку жизнь одним звонком», - подчеркнули добровольцы в своем обращении.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото vk.com/la_penza
0
0
0
0
 
Гость||

пример неудачного чипирования - что-то пошло не так

Гость||

Гость писал(a):

пример неудачного чипирования - что-то пошло не так
Код активации ввел с ошибкой.

Гость||

У него в руках бульбулятор?

Гость||

Дурачок тут как тут комментирует

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В течение ночи добровольцы искали мужчину в природе
Это как?

Гость||

Я в кустах опорожница не успел спугнули.

Гость||

Ой!

Детишки из лизы кого-то СЛУЧАЙНО нашли!

Теперь этим будут пару лет гордиться!

Гость||

Гость писал(a):

Ой!

Детишки из лизы кого-то СЛУЧАЙНО нашли!

Теперь этим будут пару лет гордиться!

Что же у тебя так подгорает то?

Гость||

Гость писал(a):

Ой!

Детишки из лизы кого-то СЛУЧАЙНО нашли!

Теперь этим будут пару лет гордиться!

Спасибо им надо сказать. Есть те, кто через час откликается.

Гость||

Ой!

Детишки из лизы кого-то СЛУЧАЙНО нашли!Теперь этим будут пару лет гордиться!" А ты ни случайно ни специально видимо бабенку не нашел, вот и психуешь. Руку в помощь дурачок.

Гость||

Гость писал(a):

А ты ни случайно ни специально видимо бабенку не нашел, вот и психуешь.
а ты друга себе нашел, вот и радуешься?

Кукан-то не болит?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте