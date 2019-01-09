09.01.2019 | 11:55

В Сердобском районе в новогоднюю ночь произошло настоящее чудо: в лесу при температуре воздуха до -20 градусов потерялись два человека и их удалось спасти.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России, около 22:00 в полицию от единой дежурной диспетчерской службы поступил сигнал о том, что в районе бывшей деревни Перхурово (45 км от Сердобска) ушли в лес и пропали 31-летний мужчина и 21-летняя жительница Сердобска.

Полицейские обратились за помощью в Пензенский пожарно-спасательный центр.

«Прибыв на место вызова, спасатели на снегоходе «Буран» обследовали местность по пути возможного движения потерявшихся людей. В результате проведенного поиска мужчина и женщина были обнаружены в помещении фермы (заброшенной. - Прим. ред.)», - уточнили в ППСЦ.

Медицинская помощь им не понадобилась.

«Мужчина и девушка пояснили: когда они поняли, что заблудились в лесу, то вернулись по своим следам в бывшую деревню и забрались на ферму», - добавили в УМВД.