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Происшествия | В Сердобском районе ночью в лесу потерялись мужчина и девушка

09.01.2019|11:55
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В Сердобском районе в новогоднюю ночь произошло настоящее чудо: в лесу при температуре воздуха до -20 градусов потерялись два человека и их удалось спасти.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России, около 22:00 в полицию от единой дежурной диспетчерской службы поступил сигнал о том, что в районе бывшей деревни Перхурово (45 км от Сердобска) ушли в лес и пропали 31-летний мужчина и 21-летняя жительница Сердобска.

Полицейские обратились за помощью в Пензенский пожарно-спасательный центр.

«Прибыв на место вызова, спасатели на снегоходе «Буран» обследовали местность по пути возможного движения потерявшихся людей. В результате проведенного поиска мужчина и женщина были обнаружены в помещении фермы (заброшенной. - Прим. ред.)», - уточнили в ППСЦ.

Медицинская помощь им не понадобилась.

«Мужчина и девушка пояснили: когда они поняли, что заблудились в лесу, то вернулись по своим следам в бывшую деревню и забрались на ферму», - добавили в УМВД.

Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость|09.01.2019 12:15|

Их спасла Любовь!!!

Гость|09.01.2019 12:46|

Это не чудо, это дурость человеческая!

Гость|09.01.2019 13:09|

Потрахат#ся зашли на ферму,там и остались,пока их не нашли спасатели по пустой упаковке презервативов,валявшейся рядом с фермой.

Имя: Гость
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