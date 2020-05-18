Происшествия

В Пензенской области скончался 12-й пациент с коронавирусом

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Поздним вечером в понедельник, 18 мая, стало известно, что в Пензенской области скончался 12-й пациент с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем Telegram-канале.

«Мужчина 1953 года рождения. Сопутствущие: ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких. - Прим. ред.), пневмосклероз, хроническое легочное сердце, атеросклероз аорты, почечных, подвздошных артерий, артериальная гипертензия, сахарный диабет инсулинозависимый. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония», - написала она.

Ранее скончались еще 11 больных коронавирусной инфекцией: 8 мужчин 35, 42, 55, 56, 63, 70, 75 и 86 лет и 3 женщины 50, 71 и 77 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Да стакими болячками вообще не живут а этот еще карабкался.Умер написали короновирус.Попробывали бы сами с такими болезнями столько прожить

Гость||

Гость писал(a):

Да стакими болячками вообще не живут а этот еще карабкался.Умер написали короновирус.Попробывали бы сами с такими болезнями столько прожить
!

Гость||

Мужчина 1953 года рождения. Сопутствущие: ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких. - Прим. ред.), пневмосклероз, хроническое легочное сердце, атеросклероз аорты, почечных, подвздошных артерий, артериальная гипертензия, сахарный диабет инсулинозависимый. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония», - написала она.

Забыла дописать, дтп, падение с высоты 9 этажа, отравление, утонул на рыбалке, ударило током, захлебнулся в тарелке с супом, подавился крошкой хлеба, падение кирпича на голову, чёрная кошка дорогу перебежала, а вот после этого Причинам смерти коронавирусная инфекция, осложнение пневмония. Вот так надо писать!

Гость||

Не интересно становится про корону. Хайп падает. Лжи много. И перебор уже реально. Статистика уже показывает, что люди перестают смотреть телевизор и трафик интернета падает. КаРоЧе зае@!

Имя: Гость
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