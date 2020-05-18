18.05.2020 | 22:57

Поздним вечером в понедельник, 18 мая, стало известно, что в Пензенской области скончался 12-й пациент с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем Telegram-канале.

«Мужчина 1953 года рождения. Сопутствущие: ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких. - Прим. ред.), пневмосклероз, хроническое легочное сердце, атеросклероз аорты, почечных, подвздошных артерий, артериальная гипертензия, сахарный диабет инсулинозависимый. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония», - написала она.

Ранее скончались еще 11 больных коронавирусной инфекцией: 8 мужчин 35, 42, 55, 56, 63, 70, 75 и 86 лет и 3 женщины 50, 71 и 77 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.