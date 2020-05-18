В Пензе лишившейся сознания пенсионерке помогли росгвардейцы

В понедельник, 18 мая, в Пензе росгвардейцы оказали помощь пенсионерке, внезапно потерявшей сознание.
Около 13:30 женщина проходила по улице недалеко от Управления Росгвардии по Пензенской области, и ей стало плохо.
На помощь пенсионерке поспешил один из правоохранителей. Он уложил пожилую горожанку на скамейку. Другие росгвардейцы вызвали скорую и сообщили о случившемся дежурной группе.
Штатный медицинский работник регионального управления Росгвардии оказал женщине помощь, осмотрел ее, измерил артериальное давление и контролировал ее состояние до приезда медиков.
Как пояснили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе управления, у пенсионерки не было при себе никаких документов, удостоверяющих личность. Она не понимала, где находится и что происходит.
Дезориентированную женщину врачи госпитализировали.
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В понедельник, 18 мая, в Пензе росгвардейцы оказали помощь пенсионерке, внезапно потерявшей сознание.
Около 13:30 женщина проходила по улице недалеко от Управления Росгвардии по Пензенской области, и ей стало плохо
нашла мимо чего проходить,там любому станет плохо)