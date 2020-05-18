В Пензе лишившейся сознания пенсионерке помогли росгвардейцы

18.05.2020 | 16:03

В понедельник, 18 мая, в Пензе росгвардейцы оказали помощь пенсионерке, внезапно потерявшей сознание.

Около 13:30 женщина проходила по улице недалеко от Управления Росгвардии по Пензенской области, и ей стало плохо.

На помощь пенсионерке поспешил один из правоохранителей. Он уложил пожилую горожанку на скамейку. Другие росгвардейцы вызвали скорую и сообщили о случившемся дежурной группе.

Штатный медицинский работник регионального управления Росгвардии оказал женщине помощь, осмотрел ее, измерил артериальное давление и контролировал ее состояние до приезда медиков.

Как пояснили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе управления, у пенсионерки не было при себе никаких документов, удостоверяющих личность. Она не понимала, где находится и что происходит.

Дезориентированную женщину врачи госпитализировали.