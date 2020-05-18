Сетевое издание|18+|Понедельник|18 мая 2020|16:26
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Происшествия

В Пензе лишившейся сознания пенсионерке помогли росгвардейцы

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В понедельник, 18 мая, в Пензе росгвардейцы оказали помощь пенсионерке, внезапно потерявшей сознание.

Около 13:30 женщина проходила по улице недалеко от Управления Росгвардии по Пензенской области, и ей стало плохо.

На помощь пенсионерке поспешил один из правоохранителей. Он уложил пожилую горожанку на скамейку. Другие росгвардейцы вызвали скорую и сообщили о случившемся дежурной группе.

Штатный медицинский работник регионального управления Росгвардии оказал женщине помощь, осмотрел ее, измерил артериальное давление и контролировал ее состояние до приезда медиков.

Как пояснили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе управления, у пенсионерки не было при себе никаких документов, удостоверяющих личность. Она не понимала, где находится и что происходит.

Дезориентированную женщину врачи госпитализировали.

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Источник — фото пресс-службы управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

В понедельник, 18 мая, в Пензе росгвардейцы оказали помощь пенсионерке, внезапно потерявшей сознание.

Около 13:30 женщина проходила по улице недалеко от Управления Росгвардии по Пензенской области, и ей стало плохо

нашла мимо чего проходить,там любому станет плохо)

Гость||

По карманам поди пробили

Имя: Гость
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