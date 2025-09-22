В Никольском районе двое молодых людей попали в смертельное ДТП

22.09.2025 | 10:44

В субботу, 20 сентября, в поселке Сура Никольского района случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 17:20 на улице Пролетарской 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением и съехал в кювет. Машина врезалась в опору линии электропередачи.

От полученных травм молодой человек скончался на месте.

В салоне также находился 18-летний пассажир, его госпитализировали.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.