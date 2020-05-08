Прекращены поиски пропавшего жителя Пензенской области

Пензенские волонтеры прекратили поиски 46-летнего мужчины, пропавшего более месяца назад - 30 марта. Длительное время место его нахождения оставалось неизвестным.
Добровольцы предполагали, что разыскиваемый может быть в Москве или Пензенской области. В ориентировке обозначена деревня Каржимант Шемышейского района.
В четверг, 7 мая, в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте» появилась запись: «Найден, жив».
Подробности о том, где был обнаружен мужчина, не сообщаются.
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Надо писать "найден, жив, отпинали, обоссали" иначе так и будут терятся.