Прекращены поиски пропавшего жителя Пензенской области

08.05.2020 | 17:02

Пензенские волонтеры прекратили поиски 46-летнего мужчины, пропавшего более месяца назад - 30 марта. Длительное время место его нахождения оставалось неизвестным.

Добровольцы предполагали, что разыскиваемый может быть в Москве или Пензенской области. В ориентировке обозначена деревня Каржимант Шемышейского района.

В четверг, 7 мая, в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте» появилась запись: «Найден, жив».

Подробности о том, где был обнаружен мужчина, не сообщаются.