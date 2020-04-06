06.04.2020 | 08:26

Волонтеры пензенского отделения отряда «Лиза Алерт» разыскивают 46-летнего Николая Николаевича Ефимова.

Мужчина пропал в понедельник, 30 марта. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

По словам волонтеров, мужчина может находиться в Москве или Пензенской области. В ориентировке обозначена деревня Каржимант Шемышейского района.

Рост мужчины 160 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза зеленые. Когда его видели в последний раз, он был одет в темную куртку и джинсы, при себе имел сумку.

«Нужна помощь добровольцев! Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии: 8 800 700 54 52», - обратились к пензенцам волонтеры.

Ранее стало известно, что «Лиза Алерт» сократит число активных поисков из-за коронавируса. Вопрос выезда будет решаться с учетом наличия средств защиты: масок, респираторов FFP2, перчаток, защитных очков.

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