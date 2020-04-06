Сетевое издание|18+|Понедельник|6 апр 2020|08:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Ясно |
  85.23  |  $  79.02

Происшествия | В Пензенской области ищут 46-летнего Николая Ефимова

06.04.2020|08:26
Печать

Волонтеры пензенского отделения отряда «Лиза Алерт» разыскивают 46-летнего Николая Николаевича Ефимова.

Мужчина пропал в понедельник, 30 марта. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

По словам волонтеров, мужчина может находиться в Москве или Пензенской области. В ориентировке обозначена деревня Каржимант Шемышейского района.

Рост мужчины 160 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза зеленые. Когда его видели в последний раз, он был одет в темную куртку и джинсы, при себе имел сумку.

«Нужна помощь добровольцев! Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии: 8 800 700 54 52», - обратились к пензенцам волонтеры.

Ранее стало известно, что «Лиза Алерт» сократит число активных поисков из-за коронавируса. Вопрос выезда будет решаться с учетом наличия средств защиты: масок, респираторов FFP2, перчаток, защитных очков.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото vk.com/la_penza
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте