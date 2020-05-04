Прельстившихся дорожным ограждением пензенцев задержали

В Пензе сотрудники Росгвардии задержали двух горожан 39 и 45 лет, переносивших дорожное ограждение.
Днем в воскресенье, 3 мая, правоохранители патрулировали Заводской район и заметили двух мужчин, которые тащили металлический столб диаметром около 10 см.
Поведение пензенцев показалось росгвардейцам странным, и они остановили горожан. При разговоре выяснилось, что изделие из металла - часть дорожного ограждения. Оно им не принадлежит, а взято с улицы Гагарина некоторое время назад.
«Задержанные признались, что планировали сдать поклажу в пункт приема металла и выручить деньги», - сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Злоумышленников доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
Кто сомневался, что металоскупка - бизнес околокриминальный?