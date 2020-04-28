Происшествия

Названа причина смерти седьмого жителя области с коронавирусом

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Во вторник, 28 апреля, оперативный штаб Пензенской области подтвердил смерть седьмого жителя региона, зараженного коронавирусом.

«Это мужчина 86 лет. Причина смерти - инсульт. Тяжелые множественные сопутствующие заболевания», - уточнила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Ранее сообщалось о шести скончавшихся пациентах. Это три женщины (50, 77 лет, 71 год) и трое мужчин (42 года, 70 и 75 лет).

За последние сутки в Пензенской области подтвердилось 39 новых случаев заболевания COVID-19. Общее количество зараженных теперь составляет 322. За все время пандемии выздоровели 76 пациентов. Зараженные есть практически во всех районах области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Все семь умерли не от коронавируса.

Гость||

Ты главный патологоанатом что ли?

Гость||

Инсульт от короновируса

Гость||

От последствий, осложнений вируса.

Гость||

Гость писал(a):

Инсульт от короновируса
Напугали старика коронавирусом до смерти.

Гость||

Гость писал(a):

От последствий, осложнений вируса.
Хронических сердечно-сосудистых заболеваний у него разве не было?

Гость||

Сегодня умерла доктор хирург. До последнего выполняла свой долг. У неё осталась не дееспособная дочь и ни одного родственника. Официально от двухсторонней пневмонии. Пускай останется на совести, если она там есть, власти это враньё. Вечная память.

Гость||

Так инсульт или коронавирус, вы уж определитесь. Поторопились с предыдущим громким заголовком. Хотя, что не сделаешь, чтобы ещё больше запугать народ...

Гость||

Сейчас все смерти людей пожилого возраста на короновирус списывают?

Гость||

Гость писал(a):

Сегодня умерла доктор хирург. До последнего выполняла свой долг. У неё осталась не дееспособная дочь и ни одного родственника. Официально от двухсторонней пневмонии. Пускай останется на совести, если она там есть, власти это враньё. Вечная память.
А что хирург делала с больными вирусом?.. Врачи пульмонологи, терапевты, реаниматологи и медсёстры некоторых отделений обследуют и лечат больных пневмонией. Остальной медперсонал не имеет доступа к данным пациентам. Не надо вводить людей в заблуждение.

Гость||

Умерла где? В Пензе?

Гость||

Соболезную родным покойного!

Гость||

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"Губернатор Иван Белозерцев или самоизоляция здравого смысла":

https://thepolitics.ru/gubernator-ivan-belozerczev-ili-samoizolyacziya-zdravogo-smyisla

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