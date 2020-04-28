Названа причина смерти седьмого жителя области с коронавирусом

28.04.2020 | 12:42

Во вторник, 28 апреля, оперативный штаб Пензенской области подтвердил смерть седьмого жителя региона, зараженного коронавирусом.

«Это мужчина 86 лет. Причина смерти - инсульт. Тяжелые множественные сопутствующие заболевания», - уточнила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Ранее сообщалось о шести скончавшихся пациентах. Это три женщины (50, 77 лет, 71 год) и трое мужчин (42 года, 70 и 75 лет).

За последние сутки в Пензенской области подтвердилось 39 новых случаев заболевания COVID-19. Общее количество зараженных теперь составляет 322. За все время пандемии выздоровели 76 пациентов. Зараженные есть практически во всех районах области.