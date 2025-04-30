В Городищенском районе под колесами «Лады-Гранты» погиб пешеход

30.04.2025 | 15:16

В Городищенском районе в ДТП рядом с селом Нижняя Елюзань погиб мужчина. Он попал под колеса автомобиля.

Авария случилась во вторник, 29 апреля, на 4-м километре дороги Нижняя Елюзань - Русский Камешкир - Лопатино. В 20:50 31-летний водитель «Лады-Гранты» сбил пешехода. От полученных травм последний скончался на месте.

Личность погибшего устанавливается.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

Вечером в пятницу, 11 апреля, в селе Верхний Ломов Нижнеломовского района случилось смертельное ДТП. По предварительным данным, в 21:56 напротив дома № 46 на улице Советской 50-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai наехал на 14-летнего подростка. Несовершеннолетний пешеход скончался на месте от травм.