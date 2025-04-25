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Происшествия

Установлена личность погибшего при пожаре в Наровчатском районе

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При пожаре в селе Азарапино Наровчатского района погиб 60-летний местный житель. Трагедия случилась в четверг, 24 апреля, - загорелся деревянный дом на улице Лысовке.

Сигнал поступил в МЧС в 14:03. На борьбу с огнем прибыли 5 человек личного состава, использовалось 2 единицы спецтехники. Пламя уничтожило кровлю, здание выгорело внутри по всей площади (40 кв. м).

После ликвидации пожара внутри обнаружили тело хозяина дома.

«При осмотре каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, на погибшем не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Возможная причина пожара - неисправность электропроводки. Следователи устанавливают обстоятельства трагедии.

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Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
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