В Белинском районе мотоциклист насмерть сбил пешехода

26.04.2025 | 11:46

В пятницу, 25 апреля, в селе Поим Белинского района случилось ДТП с летальным исходом. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 23:00 напротив дома № 18 на улице Советской 30-летний мужчина на мотоцикле Suzuki RF 400 RV сбил 37-летнего пешехода.

От полученных травм тот скончался в карете скорой медицинской помощи.

Водителя и его 27-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщили в ГАИ.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.