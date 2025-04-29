В подвале дома на улице Беляева едва не погиб человек

29.04.2025 | 12:40

В Пензе из горевшего подвала дома на улице Беляева спасли человека. Пожар случился в ночь на вторник, 29 апреля.

Вызов спасателям поступил в 2:16. Загорелся мусор на площади 5 кв. метров. К ликвидации пламени привлекли 14 человек и 3 единицы спецтехники.

«Спасен мужчина 1976 года рождения», - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Кадры с места происшествия распространились в Сети. По словам очевидцев, мужчина в момент ЧП спал в подвале.

Причины и обстоятельства возгорания установят специалисты.