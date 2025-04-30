В Неверкинском районе водитель мопеда погиб в ДТП с трактором

30.04.2025 | 14:38

Во вторник, 29 апреля, в Неверкинском районе в ДТП погиб 59-летний водитель мопеда.

По предварительным данным, трагедия случилась в 17:10 на 5-м километре дороги Неверкино - Демино - Верхозим.

Столкнулись мопед Zodiak и трактор «Беларусь» под управлением 36-летнего мужчины.

«В результате происшествия водитель мопеда от полученных телесных повреждений скончался на месте. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

21 апреля в поселке Черкассы (Пенза) у автомойки на Тиражной, 6, столкнулись Datsun On-Do, ГАЗ-3302 и мотоцикл «ИЖ Планета-5». 50-летнего мужчину, который управлял двухколесным транспортом, госпитализировали.