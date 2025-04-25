В Наровчатском районе устанавливают личность погибшего при пожаре

25.04.2025 | 09:13

В четверг, 24 апреля, в селе Азарапино Наровчатского района случился пожар, в котором погиб человек.

По данным ГУ МЧС России по Пензенской области, сообщение, что на улице Лысовке горит деревянный дом, поступило в 14:03. На борьбу с огнем прибыли 5 человек личного состава, использовалось 2 единицы спецтехники.

Пламя уничтожило кровлю, здание выгорело внутри по всей площади (40 кв. м).

При разборе конструкций был обнаружен труп, личность которого устанавливается.

«Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания», - проинформировали в пресс-службе ведомства.