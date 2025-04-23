В Кузнецке мужчину убили киянкой и спрятали в гараже

23.04.2025 | 11:19

В Кузнецке 42-летний местный житель обвиняется в убийстве 28-летнего знакомого во время застолья. Злоумышленника задержали на месте преступления.

В ночь на 2 апреля мужчины были в гостях у семейной пары и, поссорившись, начали оскорблять друг друга. Вскоре спор перерос в рукоприкладство: старший ударил младшего сначала рукой по лицу, отчего тот упал на пол, затем - несколько раз деревянной киянкой по голове.

«После нападения он перенес пострадавшего в гараж, где тот впоследствии скончался от полученных травм», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Хозяева дома, опасаясь за свою жизнь, боялись выходить на улицу, но женщина смогла отправить СМС брату. Тот вызвал полицию.

Правоохранители нашли тело в гараже и задержали предполагаемого убийцу, киянку со следами крови изъяли. На время следствия в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как выяснилось, кузнечанин уже был судим за убийство, умышленное причинение вреда здоровью и преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, закрепляется доказательственная база, по уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, уточнила старший помощник областного СУ СКР Татьяна Махницкая.