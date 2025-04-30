В Пензе случилось массовое ДТП на проспекте Строителей

30.04.2025 | 08:46

Вечером во вторник, 29 апреля, в Пензе произошло массовое ДТП в районе магазина «Товары для женщин» на проспекте Строителей. Кадры с места аварии появились в Сети.

По сообщениям очевидцев, автомобиль Kia Rio с логотипом такси столкнулся Audi, после чего Audi влетела на парковку и повредила несколько 6 машин.

«Rio размотало так, что аж бампера как тапки разлетелись, а Audi улетела в припаркованные машины. Водитель Rio жив, но в тяжелом состоянии», - рассказал один из свидетелей.

Пассажиров такси извлекли из салона спасатели.

«Жалко людей, которые просто спали дома и машины оставили на парковке», - добавил другой участник обсуждения.

На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ, скорая помощь и пожарные.