Происшествия

В Кузнецке с начала года случилось 28 пожаров

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В Кузнецке выросло число пожаров: с начала 2025 года зарегистрировали уже 28 ЧП, что на 6 больше, чем за аналогичный период 2024-го.

5 человек получили травмы (было 2), 2 - погибли (был 1), уточнили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов областного ГУ МЧС РФ.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Кузнецком районе, где зафиксировано 27 пожаров, тогда как годом ранее за этот срок было 13. Здесь трагедий удалось избежать.

Последнее возгорание произошло в Кузнецке 28 апреля: пламя охватило хозпостройку на улице Кирова. Огонь тушили 24 сотрудника МЧС на 6 спецмашинах.

В итоге кровля хозпостройки обрушилась, все выгорело на площади 150 кв. м, огонь также повредил крыши соседних домов на 5 и 8 кв. м.

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Источник — фото ОНД и ПР г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов
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