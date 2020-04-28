Стало известно о седьмом умершем от коронавируса жителе области

28.04.2020 | 11:07

Утром во вторник, 28 апреля, на сайте coronavirus-monitor.ru появилась обновленная информация о ситуации с распространением коронавируса в России. Согласно размещенным там данным, в Пензенской области от новой инфекции умерли семь человек.

Ранее сообщалось о шести скончавшихся пациентах. Это три женщины (50, 77 лет, 71 год) и трое мужчин (42 года, 70 и 75 лет).

Данных о седьмом умершем региональный оперативный штаб пока не предоставил.

За последние сутки в Пензенской области подтвердилось 39 новых случаев заболевания COVID-19. Общее количество зараженных теперь составляет 322. За все время пандемии выздоровели 76 пациентов.