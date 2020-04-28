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Происшествия

Стало известно о седьмом умершем от коронавируса жителе области

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Утром во вторник, 28 апреля, на сайте coronavirus-monitor.ru появилась обновленная информация о ситуации с распространением коронавируса в России. Согласно размещенным там данным, в Пензенской области от новой инфекции умерли семь человек.

Ранее сообщалось о шести скончавшихся пациентах. Это три женщины (50, 77 лет, 71 год) и трое мужчин (42 года, 70 и 75 лет).

Данных о седьмом умершем региональный оперативный штаб пока не предоставил.

За последние сутки в Пензенской области подтвердилось 39 новых случаев заболевания COVID-19. Общее количество зараженных теперь составляет 322. За все время пандемии выздоровели 76 пациентов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — coronavirus-monitor.ru
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Гость||

Сколько от других болезней умерло за сутки в Пензенской области ?

Гость||

другие не заразны так и нам не опасны.

Гость||

Это Москва сообщила,что один умер.А наши и не знали?

Гость||

Гость писал(a):

Это Москва сообщила,что один умер.А наши и не знали?
penzainform.ru писал(a):
Данных о седьмом умершем региональный оперативный штаб пока не предоставил.

Гость||

Вот когда данные предоставят в нашем мухосранске, тогда и пишите, дебилы

Гость||

Постройте в Пензе крематорий. Мало того,что хоронят в закрытых гробах с хлоркой. В Питере издали указ хоронить ещё и в цинковом гробу. Нужно как-то делать всё по человечески и думать о живых. Не распространять инфекцию.

Гость||

Вот брешут сами чего незнают,а потом говорят почему ненавидят прессу все

Гость||

Вряд ли будут скрывать возраст и пол умершего.сообщат, как и о тех, кто умер раньше. Вообще-то правильно, что информация идет из одного официального источника. Слухов много, но это слухи. Подтвердить или не подтвердить может и должен именно официальный источник. Троллинг и оскорбления в адрес людей, которые сообщают официальные данные - это просто дурь недалеких людей.

Гость||

В Пензе ежедневно умирает около 40 человек.

Гость||

Гость писал(a):

Мало того,что хоронят в закрытых гробах с хлоркой. В Питере издали указ хоронить ещё и в цинковом гробу.
Нет никаких данных, что коронавирус от покойников передается.

Гость||

Гость писал(a):

Нет никаких данных, что коронавирус от покойников передается
учи матчасть. Несколько патологоанатомов заразились от трупов.

Гость||

Нечего пирожки жрать во время вскрытия.

Гость||

Какая разница, работники крематория тоже заразиться могут.

Имя: Гость
Комментарий:

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