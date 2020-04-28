Стало известно о седьмом умершем от коронавируса жителе области

Утром во вторник, 28 апреля, на сайте coronavirus-monitor.ru появилась обновленная информация о ситуации с распространением коронавируса в России. Согласно размещенным там данным, в Пензенской области от новой инфекции умерли семь человек.
Ранее сообщалось о шести скончавшихся пациентах. Это три женщины (50, 77 лет, 71 год) и трое мужчин (42 года, 70 и 75 лет).
Данных о седьмом умершем региональный оперативный штаб пока не предоставил.
За последние сутки в Пензенской области подтвердилось 39 новых случаев заболевания COVID-19. Общее количество зараженных теперь составляет 322. За все время пандемии выздоровели 76 пациентов.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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