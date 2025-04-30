Стало известно, кто пострадал в ДТП на проспекте Строителей

30.04.2025 | 15:26

В Госавтоинспекции рассказали подробности массового ДТП, случившегося в Пензе поздним вечером во вторник, 29 апреля.

По предварительным данным, в 23:15 напротив дома № 38 на проспекте Строителей (недалеко от остановки общественного транспорта «Могилевский дворик») столкнулись автомобили Kia Rio и Audi A8.

Kia управлял 71-летний мужчина, он вез 2 молодых людей 20 и 22 лет. За рулем Audi был 23-летний водитель, с ним в салоне находились девушка-ровесница и 22-летний парень.

После столкновения водитель Audi наехал на припаркованные «УАЗ Профи», Jetour, ВАЗ-2110 и «Ладу-Весту».

Прибывшие на место аварии медики оказали помощь водителю Audi и пассажирам обоих автомобилей и отпустили их, а водителя Kia Rio госпитализировали с травмами.

«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.