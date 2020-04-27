Сетевое издание|18+|Понедельник|27 апр 2020|19:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+9oC
+9oC
Завтра | Дождь |

Происшествия

В Пензе слесарь пострадал при ремонте бетонораздатчика

Печать

В областном центре выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого пострадал 41-летний мужчина. Проверку по факту получения травмы на производстве проводят сотрудники следственного отдела по Октябрьскому району г. Пензы регионального СУ СК РФ.

По данным следствия, утром 15 апреля слесарь, работающий в обществе с ограниченной ответственностью, ремонтировал бетонораздатчик. Поскольку оборудование не было обесточено, произошел его запуск. В результате мужчина сломал ногу.

Пострадавшего слесаря доставили в одну из городских больниц. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести причиненного вреда здоровью работника. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото № 2 - СУ СК РФ по Пензенской области
0
0
0
0
 
Гость||

Когда слесари отключат отопление в многоквартирных домах Пензы? В Заречном уже отключили в квартирах отопление.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте