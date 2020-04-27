В Пензе слесарь пострадал при ремонте бетонораздатчика

В областном центре выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого пострадал 41-летний мужчина. Проверку по факту получения травмы на производстве проводят сотрудники следственного отдела по Октябрьскому району г. Пензы регионального СУ СК РФ.
По данным следствия, утром 15 апреля слесарь, работающий в обществе с ограниченной ответственностью, ремонтировал бетонораздатчик. Поскольку оборудование не было обесточено, произошел его запуск. В результате мужчина сломал ногу.
Пострадавшего слесаря доставили в одну из городских больниц. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.
«Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести причиненного вреда здоровью работника. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.
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