Происшествия

На Шуисте женщина-пешеход попала под колеса Ford Focus

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Вечером во вторник, 21 апреля, в микрорайоне Шуист в Пензе случилось ДТП, в результате которого пострадала женщина-пешеход. Инцидент произошел в 19:50 на улице Клары Цеткин, 50.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus - мужчина 1976 года рождения - допустил наезд на женщину 1980 года рождения», - пояснили представители управления ГИБДД по Пензенской области.

Гражданка получила травмы и была доставлена в больницу. Насколько сильно она пострадала, не сообщается.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Предположительно, одной из причин наезда могли стать погодные условия. Видимость на дороге была ограничена из-за снега с дождем.

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