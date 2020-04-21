В доме на улице Егорова вражда соседей обернулась пожаром

21.04.2020 | 18:30

В первом подъезде дома на улице Егорова от огня пострадала дверь квартиры. Жители заявили о поджоге. Происшествие первой заметила соседка с верхнего этажа Елена.

«У нас дым стоял столбом! Балкона нет, ни туда не можем, ни еще куда-то. Я позвала с улицы людей, прибежал парень, водой залили. Ковер сгорел, и дверь вся черная теперь», - пояснила женщина.

Горела металлическая дверь в квартиру, хозяйка в момент пожара находилась внутри вместе с ребенком. По ее версии, злодеяние совершили соседи по этажу: она неоднократно ругалась с ними и жаловалась в полицию из-за того, что те ведут разгульный образ жизни и в своем жилище устроили притон.

«При всем подъезде орала: «Я тебя подожгу!» Через три минуты - огонь через дверь. Я своих собрала и на балкон увела. С 1 апреля мы в таком ужасе живем, я уже не понимаю, как мне быть», - рассказала Марианна.

«Ходили жаловаться, я говорю: «Почему не принимаете меры?» И ничего! Прислали кучу бумажек-отписок, могу показать. Ну примите уже меры, нам здесь жить невыносимо! Полиция бездействует!» - эмоционально поддержала ее соседка.

Гость из злополучной квартиры представился Андреем, был явно навеселе и с обвинениями не согласился.

«У нее дверь загорелась, потому что у нее с головой не в порядке. В глазок кинула чего-то, подожгла и обвиняет. А поджога не было никакого!» - заявил он.

Причины установит полиция. А пожарные оставили Марианне ведро с песком - на случай, если история повторится.