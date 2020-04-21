Происшествия

В доме на улице Егорова вражда соседей обернулась пожаром

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В первом подъезде дома на улице Егорова от огня пострадала дверь квартиры. Жители заявили о поджоге. Происшествие первой заметила соседка с верхнего этажа Елена.

«У нас дым стоял столбом! Балкона нет, ни туда не можем, ни еще куда-то. Я позвала с улицы людей, прибежал парень, водой залили. Ковер сгорел, и дверь вся черная теперь», - пояснила женщина.

Горела металлическая дверь в квартиру, хозяйка в момент пожара находилась внутри вместе с ребенком. По ее версии, злодеяние совершили соседи по этажу: она неоднократно ругалась с ними и жаловалась в полицию из-за того, что те ведут разгульный образ жизни и в своем жилище устроили притон.

«При всем подъезде орала: «Я тебя подожгу!» Через три минуты - огонь через дверь. Я своих собрала и на балкон увела. С 1 апреля мы в таком ужасе живем, я уже не понимаю, как мне быть», - рассказала Марианна.

«Ходили жаловаться, я говорю: «Почему не принимаете меры?» И ничего! Прислали кучу бумажек-отписок, могу показать. Ну примите уже меры, нам здесь жить невыносимо! Полиция бездействует!» - эмоционально поддержала ее соседка.

Гость из злополучной квартиры представился Андреем, был явно навеселе и с обвинениями не согласился.

«У нее дверь загорелась, потому что у нее с головой не в порядке. В глазок кинула чего-то, подожгла и обвиняет. А поджога не было никакого!» - заявил он.

Причины установит полиция. А пожарные оставили Марианне ведро с песком - на случай, если история повторится.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Забыли где живёте? Ох и наивные деточки на голову.

Гость||

Как могла гореть металлическая дверь? Аффтар, ты чо куришь?

Гость||

Что алкаши не смогли выпить,то и подожгли.

Пишите жалобу в прокуратуру и начальнику УВД.

Гость||

Что значит "...где живете?" А где участковый? Чем он занимается? Почему не проводит работу. Там у жильцов уже кипа писем, значит не однократно жалобы были.

Гость||

Это значит уже почти 30 лет в жопе живёте.

Гость||

Марианна похоже сама коврик подожгла и на ребят хочет все свалить, думает если люди выпивают иногда, то на них всех собак можно повесить. А как тут не выпить когда вокруг карантин и все на нервах? Выпить надо для успокоения души и за победу над коронавирусом.Это святое!

Гость||

мужика ей нужно. настоящего.

Имя: Гость
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