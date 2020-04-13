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Происшествия

В Пензе следователи разбираются в обстоятельствах гибели горожанки

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В Пензе следователи проводят проверку по факту смерти 52-летней горожанки. Трагедия произошла на улице Мира в понедельник, 13 апреля.

В 9:11 правоохранителям поступило сообщение, что у дома № 63 на улице Мира лежит тело женщины.

По информации, которой располагает портал PenzaInform.ru, горожанка выпала из окна своей квартиры на 6-м этаже. Травмы, полученные при падении, оказались несовместимы с жизнью.

«Для установления точных причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

печальная тема...

Гость||

Спайс до добра не доводит. Не курите мужики и бабы, будут бошки целы

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