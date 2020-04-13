В Пензе следователи разбираются в обстоятельствах гибели горожанки

13.04.2020 | 15:09

В Пензе следователи проводят проверку по факту смерти 52-летней горожанки. Трагедия произошла на улице Мира в понедельник, 13 апреля.

В 9:11 правоохранителям поступило сообщение, что у дома № 63 на улице Мира лежит тело женщины.

По информации, которой располагает портал PenzaInform.ru, горожанка выпала из окна своей квартиры на 6-м этаже. Травмы, полученные при падении, оказались несовместимы с жизнью.

«Для установления точных причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.