В Пензе следователи разбираются в обстоятельствах гибели горожанки

В Пензе следователи проводят проверку по факту смерти 52-летней горожанки. Трагедия произошла на улице Мира в понедельник, 13 апреля.
В 9:11 правоохранителям поступило сообщение, что у дома № 63 на улице Мира лежит тело женщины.
По информации, которой располагает портал PenzaInform.ru, горожанка выпала из окна своей квартиры на 6-м этаже. Травмы, полученные при падении, оказались несовместимы с жизнью.
«Для установления точных причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.
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