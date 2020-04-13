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Происшествия

На улице Мира в Пензе при падении с высоты погибла женщина

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В понедельник, 13 апреля, в доме № 63 на улице Мира в Пензе произошел несчастный случай. При падении с высоты погиб человек.

«Женщина выпала из окна», - рассказал порталу PenzaInform.ru очевидец, поделившийся снимком с места инцидента.

В пресс-службе регионального УМВД России факт обнаружения тела подтвердили. Сообщение о том, что у восемнадцатиэтажного дома лежит женщина, поступило в полицию в 9:11. Личной погибшей установлена - это 52-летняя горожанка.

«В настоящий момент на месте работают следователи. Он установят обстоятельства и причины случившегося», - добавила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Евгения Воеводина.

Аналогичная трагедия произошла 12 марта в доме № 4 на улице Собинова. 89-летний мужчина выпал из окна и скончался от полученных травм на месте.

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Гость||

Окошко видимо решила помыть ...

Гость||

Холодно сегодня окна мыть.

Гость||

Валька-кондиционерщица.

Гость||

Соболезную родным погибшей!

Гость||

Прямо таки все обстоятельства случившегося выясняют?

Гость||

вот такие не сознательные граждане и портят статистику о увеличении жизни

Гость||

Ипотека, не?

Гость||

ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ ВАЩЕ АБНАГЛЕЛИ!

Гость||

Печалька...Видимо что-то личное...о котором мы наврядли узнаем.

Гость||

Кондёр ставила ?

Имя: Гость
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