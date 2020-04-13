На улице Мира в Пензе при падении с высоты погибла женщина

13.04.2020 | 11:09

В понедельник, 13 апреля, в доме № 63 на улице Мира в Пензе произошел несчастный случай. При падении с высоты погиб человек.

«Женщина выпала из окна», - рассказал порталу PenzaInform.ru очевидец, поделившийся снимком с места инцидента.

В пресс-службе регионального УМВД России факт обнаружения тела подтвердили. Сообщение о том, что у восемнадцатиэтажного дома лежит женщина, поступило в полицию в 9:11. Личной погибшей установлена - это 52-летняя горожанка.

«В настоящий момент на месте работают следователи. Он установят обстоятельства и причины случившегося», - добавила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Евгения Воеводина.

Аналогичная трагедия произошла 12 марта в доме № 4 на улице Собинова. 89-летний мужчина выпал из окна и скончался от полученных травм на месте.