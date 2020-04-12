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Пензячка отдала девять тысяч рублей за недействительный полис ОСАГО

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Приобрести полис ОСАГО через интернет решила 44-летняя жительница Пензы. Объявление об оформлении такого рода электронных документов она нашла на одном из сайтов.

«По указанному телефону женщине ответил незнакомец, который пояснил, что для оформления полиса необходимо отправить несколько фотографий автомашины и перечислить деньги за данную услугу», - рассказала заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Елена Федоськина.

Женщина отправила на счет банковской карты девять с лишним тысяч рублей и даже получила на почту страховой полис. Правда, он оказался недействительным. Потерпевшая обратилась в полицию.

«УМВД России по Пензенской области обращает внимание граждан на некоторые признаки потенциально опасных сделок купли-продажи в сети интернет. Если продавец предлагает произвести предоплату, то необходимо понимать, что данная сделка является опасной, надо учитывать подобные риски. Если вы перечисляете предоплату, то должны понимать, что деньги могут не возвратиться и товар вы не получите», - пояснила Елена Федоськина.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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