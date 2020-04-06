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Происшествия | В выходные в Пензенской области произошло 93 возгорания травы и мусора

06.04.2020|09:49
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В минувшие выходные, 4 и 5 апреля, на территории Пензенской области 93 раза горела сухая трава и мусор.

По словам представителей пожарно-спасательного центра, семь крупных возгораний произошли в Пензе и ее окрестностях: в районе улиц Ижевской и Рябова (7 га), в Богословке (100 кв. м), в микрорайоне Заря (дважды, общая площадь составила 60 га), в селе Александровка Бессоновского района (дважды, 400 кв. м).

Еще один крупный пожар случился 5 апреля в Каменке. Там площадь возгорания составила 5 га.

«Сообщение о загорании сухой травы поступило в 20:45. На тушение пожара привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Проводится проверка», - пояснили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Представители ведомства также напомнили гражданам о соблюдении правил пожарной безопасности и об административной ответственности за их нарушение».

Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье, 5 апреля, дымом с горящих полей заволокло весь микрорайон Арбеково в Пензе. Пламя бушевало к северу от федеральной трассы М5 «Урал», неподалеку от жилых домов в микрорайоне Заря.

Накануне трава горела на берегу пруда у городской больницы имени Г. А. Захарьина.

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Гость|06.04.2020 10:08|

Нужен облёт от пожаров?

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