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Происшествия | В Ахунах не удалось спасти тонувшего мужчину

06.04.2020|12:32
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В поселке Ахуны утонул мужчина. Трагедия случилась на Лесозащитной улице утром 31 марта.

Вызов в Пензенский пожарно-спасательный центр поступил в 10:10. Однако прибывшим к водоему специалистам спасти мужчину не удалось.

Он утонул до их приезда, несмотря на все усилия, предпринятые очевидцами.

«Оперативная группа спасателей, используя комплект водолазной станции, провела поиск. Тело утонувшего было обнаружено, извлечено на берег и передано сотрудникам полиции», - сообщили в центре.

Как рассказали порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального УМВД России, погибший 1983 года рождения.

«С целью установления точных причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту случившегося проводится проверка», - добавила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Евгения Воеводина.

4 апреля в Сердобском районе из Хопра рядом с селом Куракино спасатели достали тело мужчины. Погибший - местный житель, занимавшийся животноводством. Убежавшая у него корова перебралась на другой берег реки. Сельчанин отправился ее спасать.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость|06.04.2020 12:52|

Он от коронавируса спасался просто

Гость|06.04.2020 12:55|

Это пруд, около которого полгектара реликтовых сосен забором отхватили?

Гость|06.04.2020 12:58|

Спасался от коронавируса, а погиб от корововируса

Имя: Гость
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