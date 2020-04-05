В субботу, 4 апреля, в Сердобском районе спасатели достали из воды тело мужчины. Он утонул рядом с селом Куракино.
Как сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре, водолазный поиск производился в реке Хопер.
Труп обнаружили, подняли на поверхность и передали правоохранителям.
По информации, которой располагает портал PenzaInform.ru, погибший - местный житель, занимавшийся животноводством. Убежавшая у него корова перебралась на другой берег Хопра. Сельчанин отправился ее спасать.
«Утонувший – мужчина 1977 года рождения. В настоящий момент для установления точных причин его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка», - сообщила порталу старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Евгения Воеводина.
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