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Происшествия | А. Бастрыкин заинтересовался делом о сгоревшем в Каменке ребенке

01.04.2020|14:16
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Председатель СК России Александр Бастрыкин решил разобраться в ходе расследования гибели 10-летнего мальчика в Каменке в 2016 году.

Все произошло в начале июня на берегу реки Атмис. Там оказались трое местных ребятишек. По первоначальной официальной версии, на пострадавшего мальчика упал мопед, из бака которого вылился бензин. Якобы от сигареты, находившейся в руках ребенка, вспыхнуло пламя.

Родные школьника не поверили в такое объяснение причин трагедии, попросили отработать и версию поджога, а не списывать все на вылившееся из бензобака горючее. Иной вариант развития событий рассматривался также самими следователями в процессе работы над делом.

«Он рассказал: «Меня кто-то облил сзади и поджег, а больше я ничего не помню», - поделился тогда дедушка пострадавшего ребенка.

Больше недели врачи боролись за жизнь мальчика, получившего серьезные ожоги, но он все-таки скончался в Нижегородском ожоговом центре.

Главный следователь страны обратил внимание на появившийся в СМИ материал, в котором сообщается, что долгое время руководство школы, в которой учился ребенок, не реагировало на жалобы родственников о противоправных действиях других учеников по отношению к мальчику.

«В материале сообщается о ненадлежащей работе сотрудников отдела по делам несовершеннолетних, которым было известно о происходящем, однако информация о совершении группой подростков иных преступлений различной степени тяжести игнорировалась. Также критикуется работа следователей регионального следственного управления СК России, которые, по утверждению автора материала, не приняли необходимых мер к установлению реальной картины произошедшего, не зафиксировали показания врачей и иных лиц, говоривших о поджоге ребенка», - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению, в производстве которого находится это уголовное дело, доложить о ходе расследования, а также «о мерах дисциплинарного характера, принятых в отношении сотрудников регионального следственного управления по Пензенской области, которые ненадлежащим образом организовали расследование уголовного дела на первоначальном этапе и игнорировали многочисленные жалобы и обращения потерпевших».

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Гость|01.04.2020 14:33|

Сажать и увольнять надо чаще бездельников. То сидят жопы протирает и лишь бы ничего не делать.

Гость|01.04.2020 14:40|

магдеев снова останется ? следователи теперь расследуют дтп на тамбовской трассе,где камазиста топят...а в Омвд каменском довольны-все на местах,даже в званиях повысили

Гость|01.04.2020 14:42|

penzainform.ru писал(a):

Также критикуется работа следователей регионального следственного управления СК
твари бериевские

Гость|01.04.2020 14:49|

Ой, сколько у Бастрыкина в Пензе работы!

Гость|01.04.2020 14:59|

Слышь ты, горе-историк, на Лаврентия Павловича Берию не вякай!!!

Ты благодаря ему живёшь, а сам гадишь в своё прошлое.

Гость|01.04.2020 15:40|

Прощай, Ваня!

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