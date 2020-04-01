01.04.2020 | 14:16

Председатель СК России Александр Бастрыкин решил разобраться в ходе расследования гибели 10-летнего мальчика в Каменке в 2016 году.

Все произошло в начале июня на берегу реки Атмис. Там оказались трое местных ребятишек. По первоначальной официальной версии, на пострадавшего мальчика упал мопед, из бака которого вылился бензин. Якобы от сигареты, находившейся в руках ребенка, вспыхнуло пламя.

Родные школьника не поверили в такое объяснение причин трагедии, попросили отработать и версию поджога, а не списывать все на вылившееся из бензобака горючее. Иной вариант развития событий рассматривался также самими следователями в процессе работы над делом.

«Он рассказал: «Меня кто-то облил сзади и поджег, а больше я ничего не помню», - поделился тогда дедушка пострадавшего ребенка.

Больше недели врачи боролись за жизнь мальчика, получившего серьезные ожоги, но он все-таки скончался в Нижегородском ожоговом центре.

Главный следователь страны обратил внимание на появившийся в СМИ материал, в котором сообщается, что долгое время руководство школы, в которой учился ребенок, не реагировало на жалобы родственников о противоправных действиях других учеников по отношению к мальчику.

«В материале сообщается о ненадлежащей работе сотрудников отдела по делам несовершеннолетних, которым было известно о происходящем, однако информация о совершении группой подростков иных преступлений различной степени тяжести игнорировалась. Также критикуется работа следователей регионального следственного управления СК России, которые, по утверждению автора материала, не приняли необходимых мер к установлению реальной картины произошедшего, не зафиксировали показания врачей и иных лиц, говоривших о поджоге ребенка», - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению, в производстве которого находится это уголовное дело, доложить о ходе расследования, а также «о мерах дисциплинарного характера, принятых в отношении сотрудников регионального следственного управления по Пензенской области, которые ненадлежащим образом организовали расследование уголовного дела на первоначальном этапе и игнорировали многочисленные жалобы и обращения потерпевших».

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