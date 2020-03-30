30.03.2020 | 19:31

В результате аварии, произошедшей в Пензе вечером в понедельник, 30 марта, пострадали четыре человека.

Фотографию с места ДТП один из очевидцев опубликовал в городском сообществе автомобилистов в соцсети «Вконтакте». На снимке запечатлены две иномарки с сильно поврежденными передними частями кузовов.

«ДТП на Аустрина. Время 17:35», - сообщил участник группы.

Информацию о случившемся уточнили в региональном управлении ГИБДД.

«Инцидент произошел в 17:30 на улице Аустрина, 152Б. Столкнулись автомобили Nissan Note под управлением мужчины 1948 года рождения и Renault Logan, за рулем которого находился молодой человек 2000 года рождения», - пояснил представитель ведомства.

После столкновения со второй машиной французский автомобиль врезался в столб со светофором и знаком пешеходного перехода.

В результате аварии телесные повреждения получили четыре человека. В больницу были доставлены 70-летняя пассажирка «Ниссана» и три человека из «Рено»: 32-летний мужчина и женщины в возрасте 29 и 36 лет. Насколько серьезно они пострадали, не сообщается.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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