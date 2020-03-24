24.03.2020 | 11:36

В понедельник, 23 марта, на Бийской улице в Пензе произошел несчастный случай на производстве.

В помещении транспортной организации 58-летний работник ремонтировал трактор. Домкрат сорвался, и самоходная машина придавила мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

По факту гибели человека проводится доследственная проверка. Специалисты выявляют нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

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