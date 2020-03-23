В Пензе горожанин пострадал во время ужина с 25-летней женой. Инцидент произошел вечером в субботу, 21 марта, в квартире дома на улице Клары Цеткин.
Супруги ужинали и распивали алкоголь, когда между ними вспыхнула ссора. В порыве гнева женщина схватила нож и ударила им мужа в живот.
Ругань и крики услышали соседи. Встревожившись, они позвонили в полицию. На вызов откликнулся экипаж группы задержания Росгвардии.
«Правоохранители поднялись в заявленную квартиру, дверь в которую отворила женщина. Пройдя на кухню, стражи порядка увидели раненого мужчину», - рассказали порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Пострадавшего осмотрела бригада скорой, прибывшая по вызову. Его госпитализировали.
Злоумышленницу задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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